BES

O grupo de trabalho dos lesados do papel comercial vendido pelo BES reúne-se hoje para começar a operacionalizar o mecanismo para compensar aqueles clientes.

Esta é a segunda reunião este ano do grupo de trabalho constituído pela Associação de Indignados e Enganados do Papel Comercial, Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e 'banco mau' BES, com mediação do Governo, através do advogado Diogo Lacerda Machado, e decorre na sede do Banco de Portugal, em Lisboa.

Segundo fontes contactadas pela Lusa, a reunião servirá para começar a elaborar os termos do contrato de adesão que até final de março será apresentado aos clientes lesados para que avaliarem se aceitem ou não.