O eurodeputado socialista Francisco Assis considera que a estabilidade política do Governo pode estar em risco por causa do diferendo dos partidos que apoiam o executivo no que diz respeito à taxa social única (TSU).

Em entrevista hoje à Antena 1, Francisco Assis salientou que a maioria parlamentar já não existe por causa da TSU, o que "só revela a inconsistência dos acordos celebrados [com o PCP, BE e os Verdes] porque foram violados".

O Presidente da República promulgou na terça-feira o decreto-lei do Governo que estabelece uma descida em 1,25 pontos percentuais da taxa social única (TSU) paga pelos empregadores, como medida excecional de apoio ao emprego.