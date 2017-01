OE2017

Os contribuintes do terceiro escalão são os que vão sentir um maior aumento do rendimento disponível em janeiro face ao mês anterior, com a redução da sobretaxa e com as novas tabelas do IRS, segundo a Deloitte.

De acordo com as contas da Deloitte para a Lusa, em janeiro, um casal sem filhos com rendimento mensal bruto global de 5.862 euros vai fazer uma retenção na fonte em sede de IRS de 2.022 euros, vai pagar 79,15 euros de sobretaxa e vai ainda descontar 644,82 euros para a Segurança Social.

No final, este casal levará para casa 3.116,03 euros em janeiro, mais 114,30 euros do que ganhou em dezembro do ano passado.