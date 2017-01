Itália/Avalanche

As equipas de resgate retiraram o primeiro cadáver do interior do hotel Rigopiano, na localidade de Farindola (Itália central), soterrado na noite de quarta-feira por uma avalanche que fez vários mortos, informaram os media locais.

Os órgãos de comunicação italianos, citando fonte das equipas de socorro, indicam que a primeira vítima mortal retirada do interior do hotel é um homem e que os elementos dos grupos de resgate continuam a escavar a neve na busca de mais vítimas, em condições "muito difíceis".

A proteção civil italiana informou que há 30 pessoas desaparecidas. Estavam registados 22 hóspedes no hotel Rigopiano, no maciço de Gran Sasso, a 1.300 metros de altitute, na cordilheira dos Alpeninos, a cerca de 45 quilómetros da cidade costeira de Pescara.