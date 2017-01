Actualidade

O presidente eleito da Gâmbia, Adama Barrow, deverá assumir hoje o cargo numa cerimónia na embaixada gambiana no vizinho Senegal, de acordo com informações que divulgou nas redes sociais.

As contas no Facebook e no Twitter de Adama Barrow indicam que a tomada de posse ocorrerá hoje às 16:00 (mesma hora em Lisboa) na embaixada da Gâmbia na capital do Senegal, Dacar, segundo a agência norte-americana Associated Press.

Barrow venceu as presidenciais de dezembro, mas o presidente Yahya Jammeh, no poder há mais de duas décadas, recusa abandonar o cargo e pediu ao Supremo Tribunal a anulação das eleições, alegando irregularidades.