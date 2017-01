Campanha

Vouchers Aldeias de Xisto trazem uma agenda especial

As Aldeias do Xisto convidam a conhecer melhor a região centro do país através de uma campanha promocional de vouchers que podem ser adquiridos na sua eshop e que vêm acompanhados de uma oferta exclusiva: a Agenda 2017 – “Vamos lá! Por Portugal.”



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

Com o objetivo de continuar a proporcionar as melhores experiências no interior do país, esta campanha é um convite para quem quer usufruir de um fim-de-semana único nas Aldeias do Xisto, juntando-lhe uma experiência de Natureza e Ar Livre, Cultura e Tradição ou Gastronomia. Os vouchers incluem, para cada uma das experiências, 2 noites para 2 pessoas com pequeno-almoço pelo preço especial de 139€, e a nova agenda 2017. A validade para reserva e usufruto do voucher é de 31 de março de 2017 – exceto no período entre 25 de fevereiro e 1 de março. E para quem adquirir apenas a Agenda 2017 - “Vamos lá! Por Portugal” também se habilita a uma oferta exclusiva Aldeias do Xisto: uma noite nas Aldeias do Xisto para 2 pessoas, tendo ainda de oferta os portes de envio para Portugal Continental. Esta campanha é válida entre 6 e 20 de janeiro para compras na loja online e lojas físicas Aldeias do Xisto.