Actualidade

A agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) estima que Moçambique cresça apenas 4% e que a dívida pública suba para 135,5% do PIB este ano, segundo o relatório que coloca o país em 'default'.

De acordo com a nota enviada aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, a S&P estima que a dívida pública passe de 131,5%, no ano passado, para 135,5% do Produto Interno Bruto, o que dificulta ainda mais o objetivo do Governo de baixar a dívida para níveis que o Fundo Monetário Internacional (FMI) considere sustentável, o que permitiria retomar a ajuda financeira ao país.

O relatório, divulgado na quarta-feira à noite, desce o 'rating' do país para SD/D, ou incumprimento seletivo, no seguimento do anúncio de que o Governo iria falhar o pagamento da prestação de janeiro da emissão de títulos de dívida, feita em abril do ano passado no valor de 716,5 milhões de dólares.