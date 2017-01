Actualidade

As ações do Banco Comercial Português (BCP) seguiam hoje, primeiro dia da operação de aumento de capital do banco de 1,33 mil milhões de euros, a cair 9,25% para 0,146 euros.

Cerca das 11:20, as ações do BCP estavam a cotar-se a 0,146 euros, depois de terem mudado de mãos cerca de 22,8 milhões de 'papéis´, e o PSI20 estava a cair 0,95% para 4.562,32 pontos.

As ações do BCP terminaram a 0,16 euros na terça-feira, primeiro dia em que foram transacionadas sem os direitos de subscrição do aumento de capital, e a 0,161 euros na quarta-feira.