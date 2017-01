Actualidade

Uma nova rebelião organizada na Penitenciária Estadual do Seridó, uma cadeia do interior do estado brasileiro do Rio Grande do Norte, na noite de quinta-feira, terminou com um preso morto, anunciou fonte oficial.

Segundo informações da Coordenadoria de Administração Penitenciária (Coape), além do preso morto, outros sete detidos ficaram feridos.

Os problemas dentro de prisões do Rio Grande do Norte têm sido constantes desde o último domingo, quando um outro motim provocou 26 mortos na Penitenciária de Alcaçuz.