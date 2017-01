Actualidade

O português José Morais abandonou o comando técnico do AEK Atenas, na quarta-feira, após a derrota por 3-2 no terreno do Panaitolikos, da 16.ª jornada da Liga grega de futebol.

O técnico de 51 anos tinha chegado ao clube da capital grega em outubro, quando sucedeu ao georgiano Timur Ketsbaia, que deixou o AEK na terceira posição, a dois pontos da liderança, após sete rondas.

Atualmente, o AEK, que conta ainda com os portugueses André Simões e Hugo Almeida, ocupa o sexto lugar, a 17 pontos do líder Olympiacos, treinado por Paulo Bento.