Actualidade

A Agência Internacional de Energia (AIE) reviu hoje em ligeira alta as previsões da procura de petróleo para este ano, sobretudo para ter em conta "o surpreendente" aumento constatado no último trimestre de 2016.

No relatório mensal sobre o mercado petrolífero, a AIE considera que é demasiado cedo para se pronunciar sobre o nível de cumprimento do acordo da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e de outros 11 produtores para reduzir a quantidade de petróleo no mercado com o objetivo de subir o preço depois dos mínimos de 2016.

Em relação à procura, a AIE refere que no último trimestre de 2016 esta se cifrou em 97,3 milhões de barris por dia, mais 300 mil barris por dia do que o que tinha estimado há apenas um mês, devido a um aumento do consumo na Europa, Rússia e Ásia.