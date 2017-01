Actualidade

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra acolheu hoje o primeiro encontro do projeto europeu "empowerWOMENt", que envolve entidades de sete países com o objetivo de ativar os "ecossistemas" de apoio ao empreendedorismo feminino.

"As mulheres têm necessidades diferentes das dos homens e pretendemos fazer a ligação entre o apoio ao empreendedorismo, que já existe na região e está consolidado", e o género feminino, explicou Carla Duarte, coordenadora do IEBA Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais, sediado em Mortágua, que é o parceiro nacional do projeto.

Segundo a responsável, a intenção é também combater os estereótipos e dar a possibilidade a um conjunto de entidades de existem na cidade e na região que apoiam mulheres, mas "que muitas vezes não sabem orientá-las quando têm projetos de empreendedorismo".