Os sociais-democratas açorianos reúnem-se em congresso a partir de sexta-feira, no concelho da Ribeira Grande, ilha de São Miguel, para o XXII congresso regional, que termina no domingo com a presença do líder nacional do PSD, Passos Coelho.

Na reunião magna, que decorre no parque de exposições da Associação Agrícola, em Rabo de Peixe, são esperados cerca de 200 congressistas que vão eleger os novos órgãos regionais do PSD, e debater oito moções setoriais e a moção global de estratégia, esta da autoria do presidente do PSD/Açores, Duarte Freitas, reeleito para um terceiro mandato em dezembro último.

Na moção, designada "Reforçar a ação política, servir os Açores", Duarte Freitas propõe a criação de um grupo de porta-vozes do partido, a funcionar à margem da Comissão Política Regional, que "fará um escrutínio, fiscalização e acompanhamento da ação governativa", e o lançamento de assembleias de ilhas temáticas para discussão de vários assuntos.