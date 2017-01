Kids Natural

Novo snack de fruta 100% natural para os mais pequenos

A Kids Natural lança em Portugal snacks 100% naturais, de fruta, sem corantes, conservantes ou aromas artificiais.

As receitas originais prometem fazer as delícias dos mais pequenos, com sabores que remetem para o prazer das guloseimas, mas sem açúcares adicionados, e vão ainda ser os melhores amigos dos pais: muito práticos, sem necessidade de frio, portáteis e com embalagens tão divertidas quanto resistentes. Kids Natural já está disponível em dois sabores e estará disponível nos supermercados de todo o País.