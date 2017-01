Actualidade

A Feira do Livro do Porto realiza-se de 01 a 17 de setembro nos jardins do Palácio de Cristal e terá a escritora Sophia de Mello Breyner como homenageada, anunciou hoje a Câmara Municipal.

Esta é a quarta vez em que o evento é organizado pela autarquia que, em conferência de imprensa na Galeria Municipal, apontou que a configuração e o número de pavilhões será o mesmo do ano passado - 131 - e admitiu que poderá haver "mobiliário diferenciado" em algumas bancas para responder aos pedidos e sugestões dos alfarrabistas.

A Feira do Livro do Porto vai ser dedicada a Sophia de Mello Breyner, cabendo o filho da escritora Miguel Sousa Tavares abrir o ciclo de debates no dia 02 de setembro, depois de uma cerimónia de homenagem na avenida das Tílias.