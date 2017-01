Actualidade

A ministra da Presidência disse hoje que o Governo está a cumprir o acordo de concertação social ao descer a taxa social única (TSU) para os empregadores em 1,25 pontos percentuais.

A descida da TSU, sustentou Maria Manuel Leitão Marques esta manhã, no final da reunião do conselho de ministros, foi aprovada recentemente em conselho de ministros eletrónico "mas representava um acordo feito no âmbito da concertação social".

"Não foi objeto de discussão neste conselho de ministros o problema da alternativa se o decreto-lei que o Governo aprovou esta semana não vier a ser aprovado no pedido de apreciação parlamentar no parlamento", sublinhou a governante, questionada pelo tema da TSU pelos jornalistas.