Amanhã, o Musicbox abre as portas a uma das raras atuações de Throes + The Shine em Lisboa.

Depois de um ano que recebeu o terceiro álbum, "Wanga" (Discotexas) e largas dezenas de concertos pela Europa fora, os Throes + The Shine encontram-se a preparar 2017, e promete ser ainda mais explosivo.

A banda Luso Angolana que funde kuduro e rock eletrónico prepara-se para apresentar o aclamado terceiro disco, no âmbito das comemorações dos 10 anos da editora Discotexas.

O concerto realiza-se uma semana depois do espetáculo no Palco Principal do Eurosonic.