Actualidade

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting e recandidato ao cargo, apresentou hoje 111 medidas no seu programa eleitoral, entre as quais defende a liderança direta do futebol e a formação como aposta base da política desportiva.

No mesmo dia em que Pedro Madeira Rodrigues tem agendada a divulgação da sua lista e do programa eleitoral para as eleições de 04 de março, Bruno de Carvalho publicou o seu programa eleitoral no Facebook.

Entre as propostas, que abrangem as mais diversas áreas da gestão do Sporting, destacam-se, além da liderança direta do presidente sobre o futebol e a academia, a indicação por parte da administração da SAD de um adjunto para a equipa técnica do futebol profissional, a possibilidade de voltar a ter clubes satélites e a prossecução dos estudos para a criação de uma rádio oficial.