“Páreas convida Ana M. Mourão” é uma exposição promovida pelo Edge Arts, que reúne trabalhos de 30 autores em colaboração com o projeto editorial Páreas Párias. A ver até 23 de fevereiro no Espaço Amoreiras – Centro Empresarial.

A Edge Arts promove pela primeira vez os trabalhos de 30 autores portugueses em colaboração com o projeto editorial Páreas Párias, que visa aproximar os criadores do público e tornar economicamente viável a publicação de livros, discos, postais e outros.

Nascido em 2013, PÁREAS PÁRIAS é um projeto editorial exclusivo para assinantes que publica, todos os anos, edições de autor. Caracterizado como um espaço de criação artística, o projeto Páreas surge da vontade de aproximar os criadores do público e de tornar economicamente viável a publicação de livros, discos, postais e outros.

No Espaço Amoreiras, Páreas Párias mostra as várias edições lançadas pelo projeto, compostas por um conjunto de obras de 30 autores portugueses, incluindo artistas plásticos, músicos, escritores e designers. O escultor Paulo Botelho, o músico João Berhan, o artista António Calpi, a designer Elvia Vasconcelos, o designer Francisco Chatimsky, o pintor Manuel Caldeira e o artista Francisco Queirós são alguns dos nomes presentes nesta exposição.

Neste contexto, o colectivo Páreas promove ainda o trabalho de Ana M. Mourão, uma das artistas envolvidas no projeto, que apresenta um conjunto de 7 desenhos de grande escala no átrio do mesmo espaço. Ana Mourão convida à observação da imagem, composta por um conjunto de linhas livres sem forma premeditada e que são desenhadas a marcador permanente sobre papel.

Horário do Espaço Amoreiras: de 2ª a 6ª das 7h às 23h; sábado, das 9h às 21h; domingos e feriados, das 9h às 18h