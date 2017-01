Espetáculo

Em cena no São Luiz Teatro Municipal (SLTM), em Lisboa até 5 de fevereiro, A Noite da Iguana, de Tennessee Williams junta numa encenação de Jorge Silva Melo, um elenco de luxo, encabeçado por Nuno Lopes (Lawrence Shannon), Maria João Luís (Maxine Faulk) e Isabel Muñoz Cardoso (Judith Fellowes).

A história leva-nos até uma modesta pensão junto ao mar, na costa do Pacífico, onde um ex-pastor está no limiar de um colapso nervoso. Uma viúva, Maxine, é quem se ocupa do hotel. Surge uma pintora amadora que tenta vender os seus quadros, enquanto passeia o seu avô moribundo de hotel em hotel, sem dinheiro. É então que uma iguana presa se vai soltar naquela noite.

A Noite da Iguana de Tennessee Williams é o seu último grande sucesso artístico, crítico e de bilheteira. Estreada em 1961 na Broadway no Royale Theatre, a peça foca-se em relações sexuais e personagens estranhas. E a iguana, que passa a maioria da peça atada no limiar da varanda, é vista como símbolo de liberdade e humanidade. Ao contrário da maioria das obras de Williams, A Noite da Iguana termina numa nota positiva e esperançosa.

Esta produção dos Artistas Unidos com o SLTM e o Teatro Nacional São João vai ser apresentada depois nesse mesmo espaço, entre 9 e 26 de fevereiro. Seguirá depois até ao Teatro Aveirense (a 4 de março), ao Teatro Municipal Joaquim Benite (entre os dias 25 e 27 de março) e ao Cine-Teatro Louletano, em Loulé (no dia 31 de março).

No SLTM, no dia 25, há uma conversa com a equipa artística após o espetáculo e no dia 29, conte com interpretação em Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição.

Local: São Luiz Teatro Municipal

Horário: até 5 de fevereiro, de quarta a sábado, às 21h; domingo, às 17h30

Preço: €12 a €15