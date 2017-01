Actualidade

Humberto Coelho, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), recusou hoje a ideia de deixar de existir fora-de-jogo, como foi defendido pelo ex-futebolista holandês Marco Van Basten, justificando que isso seria "pontapé para a frente".

"O futebol precisa de ser mais compacto, da a arte de jogar, os espaços são mais reduzidos e a técnica tem que ser mais apurada, essa medida seria um pouco pontapé para a frente e eu gosto mais de espetáculo", defendeu o vice-presidente da FPF, à margem da lançamento do Cartão de Saúde Eusébioheart.

Na quarta-feira, Marco van Basten, atual diretor-técnico da FIFA, defendeu uma verdadeira revolução no futebol, sugerindo que se termine com os foras-de-jogo, ou com os cartões amarelos, substituídos por penalizações temporárias.