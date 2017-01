Música

You Can’t Win, Charlie Brown apresentam-se ao vivo e a cores hoje no CCB e no dia 21 no Theatro Circo.

Depois do concerto de apresentação do novo disco no Lux, no fim de 2016, Afonso Cabral, David Santos (conhecido também pelo seu nome artístico Noiserv), João Gil, Luís Costa, Salvador Menezes e Tomás Franco Sousa preparam-se para um regresso aos palcos muito especial. E em dose dupla.

O primeiro concerto está marcado já para esta noite, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém no âmbito do CCBeat, onde o grupo já tinha feito o lançamento oficial do álbum anterior, Diffraction/Refraction, em 2014.

De capital portuguesa, os You Can’t Win, Charlie Brown vão rumar até Braga, para atuar já na noite de sábado, dia 21 de janeiro, no Theatro Circo.

Na bagagem levam o mais recente disco. Gravado no estúdio HAUS por Fábio Jevelim, Makoto Yagyu e Miguel Abelaira, com mistura de Luís “Benjamim” Nunes e masterização de Alan Douches, Marrow foi editado em outubro passado. Altura em que o disco entrou para a liderança do top nacional de discos vendidos, revelando assim o potencial da banda lisboeta. E é exatamente este disco que a banda vai apresentar nestas duas noites, ao lado de outras composições criadas até aos dias de hoje.