Actualidade

O presidente do Turismo do Centro revelou que o novo mapa transfronteiriço apresentado hoje em Madrid em parceria com a Estremadura espanhola "alberga" seis milhões de potenciais consumidores com a entrada futura da região de Castela e Leão.

"São seis milhões de potenciais consumidores que este mapa vai albergar e onde nós acreditamos que terá resultados particularmente positivos a partir de agora", disse Pedro Machado, em entrevista à agência Lusa, à margem da cerimónia de lançamento do "Mapa Transfronteiriço do Centro de Portugal e Estremadura", que teve hoje de manhã lugar na FITUR 2017, uma das maiores feiras de turismo mundiais, que está a decorrer até domingo na capital espanhola.

Pedro Machado explicou que o novo mapa transfronteiriço é um projeto inédito para as regiões do Centro português e Estremadura espanhola e em que o objetivo é unir as duas regiões e os dois países.