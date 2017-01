Actualidade

Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto, considerou hoje importante vencer no sábado, no Dragão, o Rio Ave, na 18.ª jornada da I Liga de futebol, para ficar a um ponto do líder Benfica.

Para o técnico portista é também fundamental que a equipa consiga ser "mais consistente a nível exibicional", também de forma a exercer pressão sobre a equipa treinada por Rui Vitória.

"Espero, acima de tudo, que sábado o FC Porto consiga o objetivo de vencer apesar de sabermos que vai ser um jogo difícil. Será importante que o líder do campeonato sinta a pressão de ter só um ponto de vantagem. Temos de cumprir nos nossos jogos, de ser mais constantes a nível exibicional e na conquista de pontos. Esperamos um jogo difícil, mas espero que sejamos capazes de vencer na nossa fortaleza para continuar a encurtar distâncias nesta luta, que será até ao fim", salientou Nuno Espírito Santo.