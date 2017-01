Actualidade

O diretor do Centro Dramático de Évora (Cendrev), José Russo, criticou hoje o "reduzido apoio" financeiro do Ministério da Cultura à produção artística, considerando "urgente" que o Governo corrija "esta injustiça".

José Russo explicou à agência Lusa que 2016 "foi um ano de imensas dificuldades" para o Cendrev, devido ao "reduzido apoio" financeiro por parte do Ministério da Cultura, que, "desde logo, é a parte fundamental do financiamento para a produção artística".

E, este ano, continuou, "os valores vão manter-se iguais", porque o Governo "disse que quer ponderar, refletir e alterar" aspetos relacionados com "os quadros de financiamento e os regulamentos, mas já anunciou que vai refazer, nos mesmos valores, os protocolos que tem com as companhias" teatrais.