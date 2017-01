Cinema

A futura versão feminina de Ocean’s Eight – a exemplo do que aconteceu com o clássico dos anos 80 Caça-Fantasmas – acaba de requisitar mais dois elementos de peso mediático para o seu elenco. A estrela de reality shows Kim Kardashian e a meia-irmã Kendall Jenner farão aparições cameo (o mesmo será dizer que fazem delas próprias) na película.

Trata-se do quarto título do franchise com George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle realizada ao longo de 17 anos, depois de Ocean Eleven, Twelve e Thirteen. Isto sem contar com a fita original de 1960 com Sinatra e Dean Martin. Kim e Jenner foram fotografadas em Nova Iorque depois de terem rodado as suas aparições cameos. A dupla terá destaque em algumas cenas de uma gala ficcional realizada no Metropolitan Museum of Art. Numa das cenas há um assalto a jóias (ou não falasse a saga de um grupo de ladrões) numa festa repleta de celebridades.

Anna Wintour, editora da revista Vogue, e o estilista Zac Posen foram avistados igualmente no local de rodagens, pelo que se especula que também participarão na fita com estreia em junho de 2018. James Corden e Damian Lewis lá estarão. Rihanna, Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway assumirão os papéis principais.