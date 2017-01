Solidariedade

Resgatar comida em boas condições, alimentar quem mais precisa e incluir as comunidades locais neste esforço, são os pilares da instituição, que nasceu em Lisboa em 2011 e conta, atualmente, com 5 mil voluntários.

Cada vez mais atento às questões sociais, David Carreira aceitou o desafio da Re-food por “cada vez mais perceber que todos fazemos a diferença. E que cada um de nós pode ajudar pessoas da sua própria comunidade. Seja o proprietário de um restaurante ou de um minimercado local, até qualquer cidadão. A Re-food vive do espírito de entreajuda e de reaproveitamento. Algo que nos dias de hoje, com os recursos cada vez mais escassos e com as questões ambientais mais preocupantes, é fundamental.”

A Re-food tem cerca 35 centros em comunidades de norte a sul do país, em plena operação, 1300 parceiros de fontes alimentares e são resgatadas e distribuídas mais de 84.000 refeições por mês. Ou seja, mais de 1 milhão de refeições anuais que representam mais de 500 toneladas de bio resíduos que não irão poluir o ambiente, mas sim dar nutrição essencial as milhares de famílias.

“O facto de o David contactar com milhares de pessoas e mostrar que se identifica com a nossa causa e a forma como funcionamos tornou a escolha para embaixador muito natural. O David já montou na bicicleta para resgatar comida connosco e já trabalhou, com as mãos na massa, para ajudar a alimentar os nossos preciosos beneficiários. E, agora, no ano de 2017, o David vai ajudar-nos a sensibilizar e convidar toda a comunidade para participar activamente neste movimento. Agradeço ao David e a todos os que decidiram fazer parte da solução connosco”, partilha Hunter Halder, Voluntário Re-food.

Para 2017, David Carreira não só irá estar presente em várias acções da Re-food a nível nacional, como será um activista desta causa através das suas plataformas de comunicação.