Cultura

As bibliotecas dos 15 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) vão passar a estar ligadas em rede e disponibilizarão os respetivos acervos de forma partilhada, foi hoje anunciado no Fundão.

A iniciativa é da CIM-BSE e avançará em parceria com a Universidade da Beira Interior (UBI), com o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

"É um projeto baseado numa plataforma já existente e que servirá de chapéu para que todos os acervos que hoje estão individualizados em cada biblioteca possam estar disponíveis em conjunto, ou seja, qualquer pessoa que venha, por exemplo, à Biblioteca do Fundão, quando acede a essa plataforma terá acesso a todos os livros que estão disponíveis em cada uma das bibliotecas, podendo-os requisitar", explicou o presidente da CIM-BSE, Paulo Fernandes.