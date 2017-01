Actualidade

O ex-futebolista e treinador Toni considera que o Sporting é a "grande desilusão" após a primeira volta da I Liga e que não se pode justificar a situação com a arbitragem, com o clube eliminado em três frentes.

"Há razões objetivas que levaram a que o Sporting esteja fora da Taça da Liga, da Taça de Portugal, das competições europeias, não podemos ir só buscar a razão - que agora se esbateu - que o efeito disto tudo era o Jorge de Sousa [árbitro do Benfica-Sporting]", considerou Toni.

O antigo futebolista do Benfica, que hoje falou à margem do lançamento de um cartão de saúde com a 'marca' de Eusébio, justificou que esperava mais dos 'leões', mesmo depois de perderem no início da temporada jogadores influentes.