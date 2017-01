Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) continua a aguardar pelos resultados das negociações entre Moçambique e os credores, após o Governo ter declarado incapacidade de pagar uma prestação dos títulos da dívida, disse o representante da instituição em Maputo.

"As implicações vão ter de ser vistas ao longo do tempo. Esperamos que não sejam muitas", declarou Ari Aisen aos jornalistas, à margem da cerimónia de saudação do corpo diplomático acreditado em Maputo ao Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

Segundo o representante do FMI, "o que é importante é que essas discussões com os credores possam levar a uma solução que traga a dívida de Moçambique para uma posição sustentável nos próximos anos".