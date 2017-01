Actualidade

O Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) fechou o ano de 2016 com um crescimento de dormidas na ordem dos 10,70% em relação a 2015, alcançando 6,8 milhões, valores próximos dos objetivos traçados para 2020.

Num balanço preliminar do ano de 2016, porque os números de dezembro ainda não estão fechados, o TPNP avançou hoje à Lusa que o ano de 2016 foi "excecional", fechando com valores de dormidas muito próximos daqueles que tinham sido previstos apenas para o ano de 2020.

"O ano de 2016 vai fechar com um crescimento de dormidas de 10,70%, alcançando os 6,8 milhões de dormidas, já muito próximo dos valores que estavam previstos para 2020 na estratégia 2020", assume a Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte de Portugal, referindo que para esse ano tinham chegar aos "sete milhões de dormidas".