Actualidade

O governador de Rio Grande do Norte, Robinson Faria, anunciou hoje que pediu o "envio imediato" de efetivos militares para conter os motins e revoltas nas ruas e prisões daquele Estado brasileiro.

"Eu perguntei (...) ao Presidente Michel Temer se ele permite o embarque imediato, hoje, das forças armadas do exército e da marinha para patrulhar as ruas de Natal [capital do Rio Grande do Norte]", disse o governador em entrevista à rádio CBN.

Na quarta-feira dez autocarros foram incendiados em Natal, a poucos quilómetros de onde se regista desde domingo uma série de motins na Penitenciária de Alcaçuz.