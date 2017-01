Actualidade

O deputado independente socialista Paulo Trigo Pereira sugeriu hoje uma moção de confiança, mas o presidente do PS contrapôs que, a haver dúvidas sobre a solidez do Governo, PSD e CDS-PP que apresentem uma moção de censura.

De acordo com fontes da bancada socialista contactadas pela agência Lusa, esta troca de posições entre o líder da bancada do PS e o professor universitário registou-se na reunião do final da manhã do grupo parlamentar do PS.

Na reunião, Paulo Trigo Pereira considerou que, nos últimos meses, dentro da maioria parlamentar de esquerda que suporta o Governo na Assembleia da República, registaram-se já "dois eventos com alguma gravidade".