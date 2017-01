Actualidade

O médico Daniel Sampaio vai ser o mandatário de Bruno de Carvalho para as eleições do Sporting, marcadas para 04 de março e para as quais o presidente do clube é candidato a um segundo mandato.

"Além de médico ilustre, sportinguista reconhecido, homem íntegro e referência incontornável do nosso clube, tem no currículo, entre muitos outros serviços prestados ao Sporting, a função de vice-presidente da Mesa da Assembleia-Geral num período particularmente difícil. É uma honra e um orgulho poder contar com a sua confiança e apoio e não posso deixar de manifestar publicamente a minha gratidão", escreveu Bruno de Carvalho, na sua página no Facebook.

Bruno de Carvalho, presidente do clube desde 2013, e Pedro Madeira Rodrigues são, até ao momento, os candidatos anunciados à liderança do emblema 'leonino'.