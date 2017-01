Actualidade

O inspetor-geral da Autoridade para as Condições do Trabalho alertou hoje que o tráfico de seres humanos e escravidão vão continuar se não houver preocupação em integrar fluxos migratórios, relacionando com os trabalhadores ilegais encontrados na Vidigueira.

A ser ouvido na Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, o inspetor-geral Pedro Pimenta Braz apontou que o "fenómeno da Vidigueira" está relacionado com o fenómeno migratório, apontando que se trata de algo com dimensão internacional, que está a entrar na União Europeia.

O "fenómeno da Vidigueira", a que o responsável da ACT se refere, tem a ver com vários casos de escravidão e exploração laboral detetados recentemente naquele município alentejano, denunciados pelo autarca local.