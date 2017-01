Actualidade

O ministro da Saúde reconheceu hoje no Parlamento que a dívida aos fornecedores mantém-se nos níveis e com os prazos de pagamento de 2015, quando estava no poder o anterior Governo.

Adalberto Campos Fernandes falava em resposta à deputada Isabel Galriça Neto (CDS) que questionou o ministro sobre a dívida do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que, segundo disse, cresce a um ritmo de 27 milhões de euros por mês.

"Vamos terminar o ano [de 2016] com um 'stock' de dívida e com os prazos de pagamento em linha com o que encontrámos no final de 2015", disse o ministro, acrescentando sobre a dívida: "Não pagámos como vocês também não pagaram".