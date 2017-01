Actualidade

A Galp Energia está a analisar o recurso ao acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que confirmou a condenação da empresa por práticas anticoncorrenciais na venda de gás engarrafado, decidida em 2015 pela Autoridade da Concorrência (AdC).

Fonte oficial da Galp Energia realçou que, "apesar de considerar positiva a confirmação da maior redução de sempre numa coima aplicada pela AdC, a Galp não se conforma com uma condenação assente em fundamentos meramente formais, pelo que está a analisar as eventuais vias de recurso do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa".

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a condenação da Galp Energia por práticas anticoncorrenciais na venda de gás engarrafado, decidida em 2015 pela AdC, mas manteve a redução da coima do Tribunal da Concorrência.