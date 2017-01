Actualidade

O volume da produção de seguro direto em Portugal no ano passado foi de 10,8 mil milhões de euros, um decréscimo de 14,4% relativamente a 2015, segundo os dados hoje divulgados pelo supervisor do setor segurador.

"Verificou-se uma quebra de 23,3% no ramo vida, sendo que dentro deste ramo os planos de poupança reforma (PPR), embora tenham decrescido cerca de 9,6%, registaram um aumento de 3,9 pontos percentuais no seu peso (25,8% em 2016 e 21,9% em 2015)", realçou em comunicado a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

Já no que diz respeito aos ramos não vida, registou-se pelo terceiro ano consecutivo uma evolução positiva, que se traduziu num aumento de 4,9% no volume de produção, "destacando-se a contribuição da modalidade de acidentes de trabalho, que detém um peso de 14,9% nos ramos não vida e cujo crescimento foi de 12,2%, na sequência das recomendações da ASF e das medidas tomadas pelos operadores no sentido do restabelecimento do equilíbrio técnico desta modalidade", salientou a entidade liderada por José Almaça.