Actualidade

O ministro da Saúde anunciou hoje que vai dar ao Estado "poderes reforçados" para ser um regulador ativo no setor do plasma e que, nesse sentido, vai assinar na próxima semana um protocolo com a Defesa Nacional.

Adalberto Campos Fernandes falava no plenário, no decorrer de um debate sobre política do setor, onde recordou que a sua equipa tomou "iniciativas legislativas relacionadas com a questão do plasma".

"Vamos internalizar e dar ao Estado poderes reforçados para ser um regulador ativo neste setor", disse.