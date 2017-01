Actualidade

O primeiro-ministro disse hoje que a diretora-geral do FMI o congratulou pelo trabalho e resultados obtidos pelo Governo português, destacando que o tom da instituição é agora "muito diferente" do passado e um "sinal de confiança relativamente ao futuro".

Em entrevista à agência Lusa, durante a participação no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, António Costa falou da reunião bilateral que manteve com a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde.

António Costa revelou que a "primeira mensagem foi de congratulações" por Portugal ter tido "um resultado surpreendente para aquilo que eram as previsões iniciais do FMI" e pelo trabalho desenvolvido pelo executivo "não só para a consolidação orçamental, mas também para a criação de emprego, para o crescimento económico e para a estabilização do sistema financeiro".