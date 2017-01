Actualidade

A Câmara de Ponte da Barca anunciou hoje a integração na Rede Mundial das Cidades Magalhânicas, considerando tratar-se de "uma conquista" por defender que Fernão de Magalhães é natural daquele concelho do Alto Minho.

Em comunicado, aquela autarquia do distrito de Viana do Castelo revelou que a integração do município naquela rede, "hoje aprovada", resultou "do empenho e resiliência em defender os interesses do concelho e defender Fernão de Magalhães como Barquense".

A Rede Mundial das Cidades Magalhânicas envolve cidades e localidades a nível mundial "que reclamam para si um conjunto de evidências e factos históricos que as integraram, no passado, no grande projeto de circum-navegação de Fernão de Magalhães e revela uma enorme dinâmica de missão em elevar a vida e a obra deste navegador a categoria mundial".