O secretário-geral da CGTP-IN, Arménio Carlos, alertou hoje o Governo para "ter mais atenção" às propostas da intersindical quanto à descida da Taxa Social Única (TSU), se não quiser "ter problemas no futuro".

"Se o Governo não quer ter problemas no futuro, terá que atempadamente ter mais atenção àquilo que nós propomos e, já agora, mais atenção àquilo que os outros partidos pensam porque, independentemente de haver entendimentos sobre algumas matérias, aqui ninguém é refém de ninguém", avisou hoje Arménio Carlos, falando sobre a descida da TSU.

O sindicalista, que falava à margem de um plenário no Porto, disse ainda que o Governo não se deve esquecer "daqueles que estão com eles para dialogar e, já agora, para resolver os problemas, sob pena de eventualmente, se persistirem no erro, terem mais consequências no futuro".