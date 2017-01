Brasil

Um avião despenhou-se hoje em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, com quatro ocupantes a bordo e na lista de passageiros figura o juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, noticiou o jorbnal Folha de S. Paulo.

O juiz é o relator dos processos da operação Lava Jato no STF, mas não há confirmação de que Teori Zavascki estivesse a bordo.

Não há ainda informações sobre a existência de vítimas.