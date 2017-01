Actualidade

O ministro do Trabalho afirmou hoje que o Governo vai seguir as indicações da OCDE sobre o mercado de trabalho, mas avisou que esta "não é nenhuma instituição sagrada" e que a última palavra é do executivo.

"A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) não é nenhuma instituição sagrada que todas as suas opiniões tenham de ser seguidas. [...] Agora, o que ela reforça é a ideia de que é socialmente adequado e economicamente viável acompanhar uma subida do salário mínimo nacional (SMN) com uma redução do esforço contributivo das empresas que têm trabalhadores com SMN e reforço que estes se concentram largamente na sua maioria, em pequenas empresas", disse o ministro Vieira da Silva.

O membro do executivo falava aos jornalistas no final da apresentação do relatório Reformas no Mercado Laboral em Portugal 2011-2015, da OCDE, hoje divulgado e apresentado em Lisboa.