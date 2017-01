Inquérito/CGD

O antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Carlos Santos Ferreira garantiu hoje desconhecer qualquer pressão política para que fosse o escolhido para liderar a Caixa Geral de Depósitos (CGD), cargo que assumiu a convite de Teixeira dos Santos.

"Nunca falei com o primeiro-ministro antes de ser convidado pelo professor Teixeira dos Santos. Portanto, que eu saiba, não", afirmou o gestor no parlamento, depois de questionado sobre se tinha conhecimento da existência de pressões políticas, por parte do então primeiro-ministro, José Sócrates, para que fosse a pessoa escolhida para substituir a equipa de gestão liderada por Vítor Martins.

Santos Ferreira falava durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito à CGD, duas semanas depois de Luís Campos e Cunha, que foi ministro das Finanças do governo Sócrates durante apenas quatro meses, ter denunciado aos deputados as pressões que terá sofrido da parte de Sócrates para afastar a administração do banco público dirigida por Vítor Martins e nomear uma nova equipa comandada por Santos Ferreira.