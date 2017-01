Actualidade

Portugal e os Estados Unidos fortaleceram hoje a cooperação bilateral entre os dois países com a assinatura de um acordo sobre busca e salvamento marítimo.

O acordo foi assinado na Fortaleza de São Julião da Barra, Oeiras, pelo ministro da Defesa, José Alberto Azeredo Lopes, e o embaixador dos Estados Unidos em Portugal, Robert Sherman, que terminou hoje a sua missão em Lisboa.

Com o acordo, os dois países pretendem "fortalecer a cooperação no domínio do salvamento marítimo e aéreo e reforçar a eficácia da assistência a pessoas em perigo", refere o documento, a que a agência Lusa teve acesso..