Actualidade

As tropas senegalesas estacionadas na fronteira com a Gâmbia iniciaram hoje à tarde uma operação neste país para obrigarem Yahya Jammeh a ceder o poder ao novo Presidente eleito, Adama Barrow, anunciou um porta-voz do Exército.

"Entraram hoje à tarde", disse à agência France Presse (AFP) o porta-voz do Exército senegalês, coronel Abdoul Ndiaye, quando questionado sobre se os militares senegaleses já tinham passado a fronteira.

Em Casamansa, no sul do Senegal, ouviram-se disparos durante a tarde de hoje, provenientes de várias aldeias próximas da fronteira com a Gâmbia, segundo um correspondente da AFP.