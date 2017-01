Actualidade

O vereador do CDS-PP na Câmara de Lisboa questionou hoje o presidente da autarquia sobre a "festa socialista" de domingo, pelo fim das obras no eixo central abrangendo as avenidas da República e Fontes Pereira de Melo.

Falando à agência Lusa no final da reunião privada do executivo, na qual levantou a questão, o centrista João Gonçalves disse não ter obtido resposta, qualificando como "inacreditável que se paguem anúncios na imprensa e na rádio e se promovam concertos e outras atividades e a Câmara de Lisboa [liderada pelo socialista Fernando Medina] se recuse a dizer quanto é que isto vai custar".

"Ainda por cima isto é pago pelos lisboetas, não é o doutor Fernando Medina ou o PS que paga", acrescentou o autarca, criticando que, "além de todo o transtorno que [os munícipes] tiveram nestes meses de obras, ainda têm de pagar esta festa socialista".