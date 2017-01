Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou hoje a proibição temporária de vendas a descoberto das ações do BCP, na sexta-feira.

O regulador justifica esta decisão "considerando que a diminuição do preço das ações, em relação ao preço de fecho do dia de negociação imediatamente anterior, foi de 11,37%", e "que a flutuação do preço das ações em causa não pode excluir a ocorrência de um fenómeno de especulação com impacto negativo".

A CMVM refere, em comunicado, que esta decisão tem também em conta "uma diminuição de 10% ou mais no preço das ações em causa, em relação ao preço de fecho do dia de negociação imediatamente anterior".