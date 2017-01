Actualidade

O sobreiro (Quercus suber) não é a única espécie de árvore que dá cortiça mas só a cortiça do sobreiro permite fazer rolhas para engarrafar vinho, segundo um estudo divulgado hoje.

O trabalho das investigadoras Carla Leite e Helena Pereira, do Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia (ISA), publicado na revista "Frontiers in Materials", é "a primeira compilação estruturada com informação científica disponível sobre espécies que produzem quantidades significativas de cortiça", segundo um comunicado do ISA.

O estudo conclui que existem outras espécies que produzem cortiça além do sobreiro mas a matéria-prima não pode ser usada para rolhas, embora possa ser utilizada para outros produtos em cortiça.